На сайте правительства Самарской области опубликовали проект постановления реализации областной программы \\"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области\\", рассчитанной до 2025 года. В январе этого года в программу включили строительство детского сада в границах проспекта Кирова, улиц Стара-Загоры и Воронежской и Московского шоссе.За три года планируется построить новое дошкольное учреждение в Промышленном районе Самары на 240 мест, из которых 80 мест яслей (дети от 1,5 до 3 лет). Прототипом нового детского сада послужит «радужный» детский сад на улице Ташкентской.В проекте постановления указано, что сметная стоимость составит 6,2 миллиона рублей. На строительство детского сада на Воронежских озерах планируется выделить из регионального и федерального бюджетов 492,5 миллиона рублей. В текущем 2021 году планируется освоить 252,6 миллиона, в 2022 – 90,5 миллионов, а в 2023 - оставшиеся средства.