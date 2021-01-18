В Тольятти росгвардейцы помогли доехать до станции техосблуживания тольяттинцу, у которого сломалась машина.Мужчина остановился у обочины и пытался самостоятельно устранить поломку, но у него это не получилось. В этот момент машину с открытым капотом на обочине заметили находящиеся на маршруте патрулирования сотрудники Росгвардии Роман Новиков и Игорь Чекунов. Они взяли на буксир сломавшуюся машину и довезли ее до ближайшего автосервиса.Водитель поблагодарил сотрудников Росгвардии, написав пост в социальных сетях. \\"Хотел бы поблагодарить сотрудников Росгвардии за помощь, которые не проехали мимо, увидев, что на обочине стоит автомобиль на аварийках с открытым капотом, ребята взяли на трос и дотащили до СТО. Спасибо Вам большое\\", - написал владелец автомобиля.