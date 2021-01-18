Зоозащитники Самары обсуждают неизвестного, который убивает птиц в Самаре. Как говорят очевидцы, снайпер стреляет из окон домов 97б, 99 или 99а по улице Победы.- Не раз там лежали целенькие птицы мертвые, а сегодня на моих глазах ворона упала с ветки, вся в крови билась, - рассказывает жительница Самары Ирина.Девушка не могла пройти мимо и отвезла раненую птицу в круглосуточную ветеринарную клинику. Пулька попала вороне в крыло, врач сказал, что крыло спасти не удастся и придется его ампутировать.- Во вторник будут оперировать. Завтра с утра напишем заявление в полицию. В ветклинике, дадут справку, что там пулька, - говорит Ирина.В комментариях жители города недоумевают, чем же птицы помешали, что их так жестоко начали истреблять. Многие говорят, что видят трупы убитых пернатых в разных частях города.- На аллее по Стара-Загоре постоянно вижу трупики убитых птиц, - рассказала в комментариях жительница города Марина.Один из самарцев рассказал, что он шел с работы, когда в районе домов 68-70 на 4-ом проезде раздался выстрел.- Сначала думал, что до сих пор салюты пускают, но потом прямо передо мной упала мертвая ворона. А если бы в человека попал? – рассказал местный житель.Жители Самары напуганы данными инцидентами, ведь пневматическое оружие может быть опасно не только для птиц и других животных, но и для людей, а особенно страшно за детей.