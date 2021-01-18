В Самаре продолжают бороться с последствиями снегопадов. За минувшие выходные с улиц города вывезли 13 606 тонн снега. Всего с начала сезона коммунальщики пополнили снежные полигоны на 329 797,7 тонны, что в десятки раз превышает показатели прошлого года.Мэр города Елена Лапушкина лично оценила состояние территорий, где работают коммунальщики. Основная претензия была к обочинам улиц города.- Основной ход дороги расчистили, но у обочин до сих пор находятся сформированные снежные валы, из-за чего сильно заужена проезжая часть. Это недопустимо. Предприятиям, ответственным за эти виды работ, нужно устранить недостатки в кратчайший срок: немедленно приступить к уборке снега, ускорить его вывоз на полигоны, - отметила Елена Лапушкина.В ближайшие дни дороги города вновь будут проинспектированы чиновниками, чтобы посмотреть как изменилась ситуация после замечаний. Особо внимание обратят на жалобы местных жителей в социальных сетях.- Такие обращения должны отрабатываться максимально оперативно, - подчеркнула мэр Самары.Кроме осмотра улично-дорожной сети, не обошли вниманием и внутриквартальные проезды, а также дворы Самары. По результатам анализа, проведенным ГАТИ, составили список домов, где нужно будет лучше убирать наледь на тротуарах и сосульки на крышах.