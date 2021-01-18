Куйбышевский НПЗ вошел в тройку лидеров среди предприятий Самарской области, заняв нарегиональном этапе Всероссийского конкурса, проводимого Правительством РФ, семь призовых мест. Жюри высоко оценило социальную политику предприятия в отношении коллектива и горожан. В номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы» эксперты признали предприятие лучшим в губернии.Диплома второй степени завод удостоен за формирование здорового образа жизни среди работников, а также за участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности.Не остались без внимания экспертов и достижения завода в охране труда и развитии кадрового потенциала.Теперь Куйбышевскому НПЗ предстоит представлять Самарскую область в Москве на федеральном этапе конкурса, который состоится в марте.