В Сызранском районе Самарской области восстанавливают теплоснабжение. Глава региона Дмитрий Азаров во время оперативного совещания обсудил ситуацию в поселке Варламово, где произошло два порыва на теплосетях в воскресенье, 17 января. Когда устранили первый, начали заполнять систему, после чего произошел второй порыв. В результате без отопления остались 200 квартир в девяти домах. Труба оказалась не подлежащей ремонту, что осложняло ситуацию.Сейчас на месте заканчивают аварийно-восстановительные работы. После их завершения еще порядка трех часов понадобится на заполнение системы. Губернатор поручил главе района Виктории Кузнецовой лично быть на месте и оказывать всю необходимую помощь.- Ночью людей без тепла не оставляйте, профильное министерство во всем готово помогать, - сказал Азаров.По данным Приволжского УГМС, ночью по области ожидается до -25 градусов. Глава региона поручил обеспечить население отопительными приборами и проверить надежность электропроводки, прежде чем загружать ее.