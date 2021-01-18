По данным ГУ МЧС по Самарской области, 17 января, в 16 часов дня пожарным поступило сообщение о пожаре в торговом центре «Омега», по адресу: г. Тольятти, улица Дзержинского, 38А.Причиной пожара стало короткое замыкание лампы освещения. По прибытию пожарного расчета выяснилось, что горение происходит на площади 0,5 квадратных метров. В целях безопасности спасатели эвакуировали 7 человек.- Для ликвидации возгорания были привлечены 11 человек личного состава и 4 единицы спецтехники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.Напомним, что на прошлой неделе из-за сообщения о пожаре из торгового центра «Мега» в Самаре эвакуировали 300 человек. По прибытию пожарных расчетов выяснилось, что произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.