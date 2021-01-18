В Ленинском районном суде сегодня утром начали оглашать приговор по делу о мошенничестве в банке \\"Волга Кредит\\".Напомним, на скамье подсудимых - 10 человек, им предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, они намеренно проворачивали различные финансовые аферы, из-за которых банк в итоге обанкротился несколько лет назад. Около трех тысяч пострадавших потеряли в общей сложности 1,7 млрд рублей.В октябре прошлого года гособвинение попросило суд назначить всем фигурантам этого уголовного дела реальные сроки лишения свободы - от трех с половиной до девяти лет в зависимости от роли каждого в преступных схемах.Приговор оглашать начали сегодня. Текст содержит более полутора тысяч страниц, так что зачитывать его будут на протяжении нескольких дней.\\"Комсомолка\\" следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Обвинение запросило реальные сроки заключения фигурантам по делу банка «Волга-Кредит»Экс-председателю правления Татьяне Ерилкиной грозит до 9 лет лишения свободы (подробности)Сотрудница «Волга Кредит банка»: «Поддельные документы штамповали по ночам»Во вторник, 3 февраля, толпы людей атаковали здание администрации Октябрьского района Самары (подробности)ЦБ отозвал лицензию у самарского банка \\"Волга-Кредит\\"Сделано это на основании приказа от 30 декабря (подробности)