17 января, в 6:40 пожарным поступило сообщение о пожаре на улице Победы, 5 в Центральном районе Тольятти. Пожарные подразделения были привлечены по повышенному рангу сложности «1 БИС».- По прибытию было установлено, что происходит горение вещей домашнего обихода на площади 20 квадратных метров. Во время тушения в квартире были обнаружены тела погибших мужчин 1975 и 1970 годов рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.Для безопасности 20 жителей многоквартирного дома были эвакуированы из здания. В 7:12 пожар удалось ликвидировать. Всего привлекались 32 человека личного состава и 9 единиц спецтехники.