Факты несоблюдения масочного режима кондукторами и водителями общественного транспорта в Самаре фиксируются не только во время контрольных рейдов. Служебные проверки организуются также после получения сообщений от горожан по телефону или в социальных сетях.- Если нарушение режима подтверждается, дисциплинарное взыскание неминуемо. Это принципиальная позиция: за несоблюдение санитарных требований нельзя наказывать одних только пассажиров. Персонал своим примером должен показывать, что в пандемию нужно соблюдать все требования, - подчеркнула пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.По данным «Самара Авто Газ», в ходе проверки был выявлен водитель автобуса №2 ехал приспустив маску на подбородок и по итогам месяца он не получит премиальную часть заработной платы. Также во время рейда без маски застали кондуктора автобуса №41.- Сначала мужчина препирался с контролерами и утверждал, что маску ему не выдали на предприятии, но проверяющие быстро выяснили, что весь экипаж их получил. На нарушителя был составлен рапорт, - рассказали в пресс-службе «Самара Авто Газ».В администрации Самары также сообщили, что с начала октября прошлого года, когда в общественном транспорте начали проводить рейды, из наземного транспорта были высажены 1337 пассажиров без масок. В метро же не пустили 9 470 человек, которые отказались надеть маску. На сегодня в отношении 159 «антимасочников» были составлены административные протоколы по факту нарушения требований Роспотребнадзора. Напомним, что за первичное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение масочного режима – 50 тысяч рублей.