26 августа 1996 года полицейским Самары поступило сообщение об исчезновении женщины 1951 года рождения. В декабре этого же года её тело, с признаками насильственной смерти, было обнаружено в дачном массиве Красноярского района Самарской области.Более 20 лет преступление оставалось нераскрытым. Следственное управление СКР по Самарской области в 2020 году повторно изучили материалы уголовного дела.- Был определен круг общения убитой женщины, позже удалось установить и подозреваемого. Им оказался сожитель потерпевшей 1969 года рождения, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.Мужчину задержали, на допросе он дал признательные показания и в ходе следственного эксперимента показал, как происходило убийство. По словам задержанного, он убил свою сожительницу в состоянии алкогольного опьянения в результате бытовой ссоры.На данный момент расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.