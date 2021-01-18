18 января, на заседании оперативного штаба Самарской области осудили один из ключевых вопросов – вакцинация от новой коронавирусной инфекции. В ходе заседания были озвучены перспективы поставок вакцин в регион, а также порядок записи и проведения процедуры.- На данный момент в Самарскую область было поставлено почти 12 тысяч доз вакцины от коронавируса. В первую очередь вакцинацию прошли граждане из группы риска – медики, учителя и соцработники. К концу февраля мы ждем еще 130 тысяч доз, - сообщил Армен Бенян на заседании оперштаба.Ранее сообщалось, в Самарской области к вакцинации готовы более 50 прививочных кабинетов в лечебных учреждениях. Власти сообщают, что кабинеты полностью готовы и к хранению вакцин.- Поставку вакцин необходимо держать на особом контроле. При одновременной поставке всех плановых доз, нужно оперативно обеспечить нормативные условия хранения и транспортировки, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.Также глава региона поставил задачу ускорить поставку вакцин, чтобы как можно скорее вакцинировать 60% населения. Также он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за соблюдением масочного режима. Для этого местные оперативные штабы могут принимать дополнительные меры.