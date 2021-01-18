Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 декабря 2020 года дал поручение начислить медикам, работавшим с 1 по 8 января 2021 года, дополнительные денежные выплаты. В постановлении указано, что до 22 января 2021 года медучреждения должны предоставить списки медработников в Фонд социального страхования, а уже до 29 января все выплаты должны быть получены врачами.Как сообщил министр здравоохранения Армен Бенян, на 18 января 74 организации подали списки, и уже сейчас начаты выплаты в Самарской области.- Всего поданы заявления от 7385 человек, из которых 7305 заявителям выплаты уже назначены, - отметил Армен Бенян.Дмитрий Азаров поблагодарил министерство и фонд социального страхования за оперативную работу. Он отметил, что Самарская область в этом вопросе сработала на опережение.- Сейчас необходимо проработать вопрос с теми учреждениями здравоохранения, которые еще не подали списки сотрудников на выплаты, - отметил губернатор.