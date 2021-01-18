Прокуратура города Жигулевск Самарской области поддержали гособвинение по делу наркомана, который склонил свою гражданскую супругу к употреблению наркотических веществ.Как стало известно, ранее судимый за убийство 45-летний мужчина, который сам употреблял наркотики, склонил свою сожительницу к потреблению синтетических катинонов, являющиеся производными наркотического средства N-метилэфедрона. Употребление наркотиков происходило путем инъекций.Суд, с учетом мнения прокурора, назначил задержанному наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 1 месяц в колонии строгого режима. Как сообщают в областной прокуратуре, приговор в законную силу не вступил.