Криминальная история произошла в Сергиевском районе Самарской области в ночь с 7 на 8 октября 2017 года. Как стало известно, между приехавшими в поселок Сургут четырьмя мужчинами и двумя местными произошла ссора, которая позже переросла с массовую драку.- Приезжие силой поместили двух жителей поселка Сургут в багажник своего автомобиля и привезли к своему знакомому в соседний поселок Суходол, - рассказали в областной прокуратуре.Мужчин вытащили из багажника, после чего дебоширы, вместе с хозяином дома, продолжили избивать двоих пострадавших в бане. Помимо рукопашных ударов, мужчинам нанесли смертельные ранения ножом.На основании обвинительного вердикта присяжных заседателей, суд вынес приговор в отношении пяти задержанных, которые признаны виновными по части 4 статьи 111 УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшему смерть потерпевшего», а также по пунктам «а, ж» части 2 статьи 126 УК РФ «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении двух лиц».Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет, в зависимости от роли и степени участия, с отбыванием наказания в колонии строгого и особого режима. Как сообщили в региональной прокуратуре, приговор в настоящее время в законную силу не вступил.