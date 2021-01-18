Департамент информационных технологий и связи Самарской области, совместно с АО «НСПК» выпустили пилотные банковские Карты жителя Самарской области. В декабре 2020 года ПАО «Банк ВТБ» выпустили первые 72 полнофункциональные карты.«Карта жителя Самарской области» - это банковская карта платежной системы «МИР», которая позволит оплачивать проезд в общественном транспорте, а также получать скидки на товары и услуги у партнеров проекта. Таксе с использованием данной карты можно взаимодействовать с электронными сервисами государственных и муниципальных организаций.- В настоящее время проводится тестирование и отладка финансовых и нефинансовых сервисов на базе сформированной инфраструктуры: проведение банковских операций по карте, оплата проезда в общественном транспорте в г.о. Самара совместно с транспортным оператором Самарской области ООО «Объединенная транспортная карта», получение скидок по картам жителей Самарской области в сети магазинов «Семь+Я», выступающей пилотным торгово-сервисным предприятием в проекте, - рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.Как сообщили в департаменте, по результатам пилотной эксплуатации Карт жителя Самарской области, будет запущено их промышленное изготовление.