В Самаре разработали схему выдачи справок для посещения школы после болезни. Власти постарались максимально исключить многочисленные походы в больницу и риск для ребенка. Вопрос о справках для школьников поручил проработать глава региона Дмитрий Азаров, после того, как родители высказали недовольство. Они узнали, что справку нужно будет приносить даже после 1-2 дневного пропуска.Сейчас в министерстве здравоохранения определились с порядком получения справки. На первичный прием с болезнью ребенок должен прийти очно, а вот затем для оформления справки достаточно телемедицинской консультации врача. Уже оформленную бумажную справку в самой школе выдаст медицинский работник.- Затем справки планируется оформлять в электронной форме и так же в электронной форме передавать на рабочее место прикрепленного медработника прямо в образовательном учреждении, - рассказали в оперативном штабе Самарской области о дальнейших планах.