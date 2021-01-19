Жителей Самары взволновал забор, которым огородили участок около Волги на спуске Лейтенанта Шмидта. Местные жители выяснили, что здесь скорее всего собираются строить стоянку катеров. В администрации Октябрьского района подтвердили, что компания получила разрешение на строительство у профильного министерства.- Планируется благоустройство территории. Проход закрыт не будет, - рассказали в администрации.В министерстве строительства в свою очередь рассказали, что здесь действительно построят объект для хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов. Это было предусмотрено еще в планировке территории от 2015 года.- Проектной документацией предусмотрены мероприятия по берегоукреплению, строительство эллингов, паркинга, набережной (прогулочной аллеи), - подчеркнули в ведомстве.