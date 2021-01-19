В 2021 году единственная официальная купель в Самаре была оборудована на Полевом спуске. Рядом с майной поставлены палатки, чтобы жители смогли погреться после омовения, а также есть буфет, где можно налить себе горячий чай.На Полевом спуске обеспечивают безопасность спасатели, инспекторы ГИМС, военнослужащие из Волжского спасцентра, а также усиленные смены полицейских и бригады скорой помощи. На месте присутствовали лично начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и руководитель ГКУ ПСС СО Олег Моцарь.Сама купель оборудована по всем правилам безопасности – установлены деревянные мостки и лестницы. Самарцы окунались в прорубь уже с обеда 18 января и на протяжении всей ночи.- В ночь купели будут работать до 4-х утра, 19 января. После будет небольшой перерыв, а с 8 до 17 часов оперативные службы продолжат работу по обеспечению безопасности, - отметил Олег Бойко.В 20:00, 18 января, купель на Полевом спуске была освещена священнослужителями города. На Полевой спуск с проверкой обеспечения безопасности приехала мэр Самары Елена Лапушкина. Глава города, вместе с начальником главного управления МЧС, проверили как соблюдаются меры безопасности во время крещенских купаний.- В Самарской области оборудовано 70 купелей, для обеспечения безопасности задействовано более 1100 человек и более 420 единиц техники, - доложил мэру начальник МЧС Олег Бойко.В МЧС отметили, что на открытых водоемах во время мероприятий дежурят спасатели и инспекторы ГИМС. Также в местах проведения купаний присутствуют представители районных администраций. В больших городах Самарской области рядом с купелями установлены специальные палатки, чтобы жители смогли переодеться или погреться после омовения.Напомним, что помимо открытых водоемов, купели в Самаре установлены в трех храмах: Храм во имя Архистратига Михаила по улице Новгородская,1, Храм Казанской иконы Божьей Матери по улице Коммунистическая,1, Храм Спиридона Тримифунтского по улице Советской Армии,251Б.В одном из Храмов Самары побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В своем микроблоге он поздравил всех жителей региона с Крещением и пожелал здоровья и благополучия.В Крещенскую ночь температура воздуха опустилась до -27 градусов в Самарской области, однако это не помешало православным совершить обряд. Жители Самары приводили к купели своих детей, которые готовы были прыгнуть в ледяную воду.