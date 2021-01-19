Медицинские работники, которые работали в «красной зоне» в период пандемии коронавируса смогут досрочно выйти на пенсию в 2021 году. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяна Кусайко.- Один месяц работы с пациентами, которые болели коронавирусом, будет засчитываться за три месяца, - отметила Татьяна Кусайко.С учетом работы в «красной зоне» будет пересчитан срок выхода каждого конкретного медицинского работника на заслуженный отдых.Напомним, что в Самарской области медицинские работники начали получать дополнительные денежные выплаты за работу в праздничные дни, с 1 по 8 января. На данный момент заявления на получение премии, которую инициировал президент России, подали 7 385 медиков из Самары. Из них 7 305 заявителям выплаты уже назначены.