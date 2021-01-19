Утром, 19 января, дороги Самары сковали 9-бальные пробки. Вероятной причиной образования заторов мог стать снег, который шел в ночь на 19 января, а рано утром столбики термометра показали -25 градусов.Местные жители начали возмущаться в социальных сетях, что общественный транспорт в Самаре приходится ждать практически час, хотя маршрутные такси должны ходить с интервалом 15 минут.- Почему каждое утро приходится ждать автобусы 47,56,23 по 30 минут и приходят они по 3 автобуса сразу??? Что за расписание такое интересное, - спрашивает в твиттере местный житель.В департаменте транспорта поспешили объяснить сложившуюся ситуацию на дорогах города.- Сбой в интервалах происходит в связи с 9-балльными пробками, - ответили чиновники.Также представители дептранса Самары поручили компании-перевозчику «Самара Авто Газ» усилить контроль за соблюдением минимальных интервалов между пассажирским транспортом.