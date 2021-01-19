«Крылья Советов» одержали первую победу в 2021 году. В контрольном матче на сборах в турецком Белеке самарцы разгромили сербский «Спартак» из города Суботица со счетом 4:1.- Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин задействовал всех здоровых на данный момент игроков. Впервые футболки самарского клуба надели находящиеся на просмотре Дмитрий Прищепа и Арни Вильхамссон. Оба сыграли по тайму. После длительной паузы на поле вновь вышел Сафаа Хади, - рассказали в пресс-службе «КС».Все голы в матче были забиты во втором тайме. Открыл счет Максим Витюгов на 48 минуте. В середине первого тайма лучший бомбардир «КС» этого сезона Иван Сергеев удвоил преимущество волжан. После этого сербская команда один мяч отквитала, однако «Крылья» быстро восстановили гандикап в два мяча, отличился Александр Солдатенков. А точку в товарищеской игре поставил гол исландца Арни Вильхамссон, который присоединился к «Крыльям» только накануне поединка и находится в самарской команде на просмотре.Следующий контрольный поединок «КС» запланирован на вторник, 19 января. Самарцы сыграют с соперником по ФНЛ песчанокопской «Чайкой».