В Самарской области возобновлено следствие о гибели 16-летней Ани Пузиковой. Напомним, в декабре 2017 года девочка легла на плановую операцию на ноге, началось воспаление, гангрена, ногу отрезали, но девочку спасти не удалось – она умерла 10 января 2018 года. Разнообразные экспертизы приходили к каким угодно выводам, но не только не к заключению о том, что в трагедии может быть вина врачей.Самарские следователи на основании таких результатов раз за разом закрывали уголовное дело, в последний раз – 10 октября 2020 года. Вскоре об этом узнал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, который в свое время давал распоряжение внимательно разобраться в произошедшем.По данным собственных источников «КП-Самара», очередной вывод о том, что в гибели девочки никто не виноват, пришелся главному следователю не по вкусу и вызвал бурю негодования. После этого в Самарскую область направили столичных следователей – вести дело Ани Пузиковой будут теперь под строгим надзором «сверху». По делу уже назначены три экспертизы – на сей раз их проведут не местные специалисты, а сотрудники крупных экспертных учреждений в Москве и Санкт-Петербурге. Может быть, после этого тайна гибели юной пациентки все-таки будет раскрыта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Мама, меня же убивают»: в Самаре 16-летняя девочка погибла из-за таинственной инфекции, которую не увидел ни один врачПосле операции пациентке два дня кололи обезболивающее, а на третий отрезали ногу из-за гангрены. Но даже это ее не спасло (подробности)«Где-то там на небесах она улыбается»: в Самаре возобновили расследование о гибели девочки от таинственной инфекцииЭто будет уже третья попытка найти виновных в смерти пациентки, которая легла на плановую операцию, после которой ей отрезали ногу, но так и не смогли спасти (подробности)В Самаре окончательно закрыли дело о гибели 16-летней девочки от таинственной инфекцииПосле плановой операции у нее началось осложнение, пациентке отрезали ногу, но это все равно ее не спасли (подробности)