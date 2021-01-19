Утром, 18 января, около половины девятого, пожарным поступило сообщение о пожаре в Советском районе Самары, на улице промышленности, 297А. По указанному адресу находится детский сад «Журавушка».- По прибытию было установлено, что горит деревянное сооружение на площади 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.В 9:11 пожарным удалось справиться с огнем. Как сообщили в МЧС, при тушении пожара был спасен мужчина 1981 года рождения. О состоянии пострадавшего не сообщается.Всего от МЧС привлекались 11 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.