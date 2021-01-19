Полицейские Самары ищут без вести пропавшую пожилую жительницу села Неверовка Сергиевского района Самарской области. По данным правоохранительных органов, женщина 1937 года рождения ушла из дома 6 января 2021 года и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.Особые приметы: на вид 83-85 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, сутулится. Волосы седые, собраны в косу. У Анны Михайловны отсутствует правый глаз, передвигается женщина при помощи трости.Пропавшая женщина была одета в зимнюю куртку коричневого цвета, пуховый платок, валенки. Всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Гробовниковой Анны Михайловны, необходимо сообщить в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (84655) 2-14-41 или 020, 112.