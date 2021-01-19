За минувший день в Самарской области коронавирусом заразились 286 человек. Всего в регионе с начала пандемии коронавирусом заразились 36 872 местных жителя. Обновленные данные на 19 января 2021 года появились на сайте статистики стопкоронавирус.рф.Из общего числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Самарской области, на сегодняшний день 33 987 человек успешно справились с опасной инфекцией, в том числе 265 человек завершили свое лечение за прошедший день.Что касается печальной статистики, то последние три дня в Самарской области наблюдается минимальное количество умерших пациентов, у которых был коронавирус. Так, на 19 января, за сутки зарегистрировано 2 летальных случая, всего за пандемию в регионе скончались 745 человек, у которых был подтвержден опасный диагноз.