Расследование обычного ДТП в городе Отрадный повернулось в неожиданную сторону: вчерашний потерпевший вдруг стал подозреваемым.Напомним, 17 июля Николай Васильевич Табелев с супругой Надеждой Ивановной возвращались домой из Оренбургской области. На ул.Центральной в городе Отрадный на регулируемом перекрестке его машину не пропустила иномарка Hyundai ix35, в результате произошло столкновение, Надежда Ивановна получила тяжелые травмы и скончалась в больнице.Во всех документах, составленных в тот день на месте ДТП, значится: Hyundai ix35 должна была пропустить вторую машину, но водитель нарушил ПДД, в результате чего и произошла авария со смертельным исходом.Чуть позже выяснилось, за рулем Hyundai ix35 сидела Наталия Котенкова – подполковник медицинской службы, врач поликлиники №5 ФСБ России (в силовом ведомстве обсуждать и комментировать место работы Котенковой отказались). Согласно данным некоторых источников, с ней в автомобиле находился муж - военный прокурор в отставке.Но по прошествии полугода самарские полицейские вдруг поменяли мнение относительно причин и обстоятельств июльского ДТП: теперь они уже считают, что в трагедии виноваты оба водителя. Так Николай Васильевич Табелев официально стал подозреваемым по делу о гибели собственной жены. Потерпевшим по делу признан внук семейной пары Алексей Ганиятов. Какие еще удивительные выводы сделают сотрудники ОВД в рамках этого расследования, покажет время.\\"Комсомолка\\" следит за развитием событий.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Самарский пенсионер рискует остаться виновным по делу о ДТП с машиной сотрудницы силового ведомства из МосквыВ день аварии полиция посчитала столичную гостью виноватой в произошедшем, а сейчас она чудесным образом может стать потерпевшей (подробности)