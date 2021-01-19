Прогулки по Бузулукскому бору - одному из любимых природных мест для отдыха для жителей Самарской области - станут платными. Это связано с законом об особо охраняемых природных территориях. Теперь находиться на территории бора можно только со специальным разрешением - оно будет стоить 140 рублей с человека, - сообщают в издании orenday.ru.Руководитель нацпарка Андрей Латыпов объяснил, что подобную плату взимают и на других территориях в регионах России. Это должно минимизировать число нарушений природоохранного законодательства. Более того, это должно привести к развитию регулярного туризма.Есть и список тех, кто сможет воспользоваться льготами: это и инвалиды, участники ВОВ, ветераны, дети-инвалиды и их сопровождающие. Бесплатно могут гулять по парку и дети школьного и дошкольного возраста, многодетные семьи. Не будут брать деньги и с жителей сел неподалеку от нацпарка. Разрешение при этом все равно нужно получить, доказав свое право на льготы.В нацпарке Самарская лука пешее посещение территории обойдется в 50 рублей, проезд на автомобиле - 100 рублей, веломаршруты - 150 рублей.