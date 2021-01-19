Уроженец Самары Семен Варламов, который защищает ворота «Нью-Йорк Айлендерс» в Национальной хоккейной лиге, второй раз подряд оставил свои ворота сухими. Голкипер не пропустил ни одной шайбы в матче с «Бостон Брюинз», а островитяне выиграл 1:0.- Это лучший результат после двух матчей, который у меня когда-либо был. У меня никогда не было двух шатаутов в первых двух играх. Были сезоны, когда я чувствовал себя хорошо, но результат был другой. Я рад, что все так случилось и такому результату, - приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ.Также вратарь был признан первой звездой встречи «Айлендерс» и «Бостона».Напомним, в этом сезоне «островитяне» сыграли три матча. В двух из них ворота защищал Семен Варламов и оба закончились сухими победами «Айлендерс» (над «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз»). Еще одна встреча завершилась поражением «островитян» от «Рейнджерс» 0:5, однако ту игру Варламов пропускал из-за травмы, в рамке его сменил Илья Сорокин.