За минувшие сутки в Самарской области зафиксировано 286 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Наибольшее количество суточных заболевших нашли в Самаре – 86 человек, на втором месте антирейтинга Тольятти – там заболело 62 местных жителя. В красноярском районе Самарской области нашли 20 новых заболевших, 13 человек в Сызрани, 12 в Ставропольском районе области.Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заболели 36 872 человека. Из них 33 987 пациентов успешно завершили свое лечение.С начала пандемии коронавирус в Самарской области унес жизни 745 человек. В минувшие сутки умерли еще два пациента с подтвержденным опасным вирусом. По данным на 19 января, умерла 72-летняя женщина, которая при жизни страдала заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем. Также скончался мужчина в возрасте 78 лет, который страдал заболеваниями сердца.