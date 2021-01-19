Новые школьные автобусы были закуплены в конце прошлого года по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, который отстаивал интересы региона на федеральном уровне. Автобусы прошли необходимые процедуры оформления и уже сегодня выйдут на маршруты в школах Самарской области.- Дети – это самое дорогое, что у нас есть, что нам дано. Их здоровье и безопасность является безусловным приоритетом. Я уверен, что автобусы будут перевозить учеников не только в школу, и домой, но и на спортивные и культурные мероприятия, - отметил Дмитрий Азаров.Коллективы муниципальных школ очень рады пополнению в своих автопарках. В некоторых районах у школьных автобусов уже давно закончился срок эксплуатации, поэтому новые автобусы сразу заменят вышедшие из строя старые автомобили.- Закупка школьных автобусов позволяет создать равные условия для гармоничного развития и образования всех учеников, вне зависимости от места их проживания, - отметили в правительстве Самарского региона.