Анализ расходов с карт клиентов в первой половине января 2021 года показал, что большой популярностью в наступившем году пользовались онлайн-знакомства и услуги курьерских служб.В новогодние каникулы многие самарцы традиционно отправляются в путешествия. Несмотря на ограничения въезда в большинство стран, количество транзакций в этой категории в первые десять дней нового года уменьшилось всего на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Вместо поездок за рубеж жители региона стали активно осваивать внутренний туризм. Об этом свидетельствуют снижение трат в валюте в 2,6 раза и уменьшение транзакций в магазинах беспошлинной торговли Duty Free в 2,2 раза.Оставшиеся дома предпочли онлайн-шоппингОбщее количество онлайн-транзакций в первые дни 2021 года увеличилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большой популярностью пользовались онлайн-знакомства – количество платежей на подобных сервисах выросло в 5 раз. Услуги курьеров оплачивали в 4,2 раза чаще. При этом количество офлайн-транзакций в ресторанах уменьшилось на 4%, в заведениях фастфуда – на 14%, а в барах и ночных клубах – уже на 29%. Одновременно с этим покупки в алкомаркетах увеличились на 30%, а в супермаркетах – всего на 13%.Длинные выходные позволили уделить внимание домашним делам – количество транзакций в магазинах товаров для дома и ремонта в регионе выросло на 34%.В начале прошлого года самым популярным развлечением на новогодних каникулах в регионе был поход в кинотеатр. Но в новогодние каникулы 2021 года количество транзакций по покупке билетов уменьшилось на 35%. Самарцы смотрели кино дома – покупки в онлайн-кинотеатрах выросли на 51%.Азарт и благотворительностьНа 76% по сравнению с прошлым годом увеличилось количество транзакций в категории азартные игры – самарцы в надежде на новогоднее чудо покупали лотерейные билеты и делали ставки.Год к году в 2,6 раза увеличилось количество благотворительных пожертвований – жители региона не только надеются на чудо, но и дарят его другим.Методология исследованияИсследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Самарской области. Учитывались платежные операции с 1 по 10 января 2020-2021 годов.