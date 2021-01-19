Каждую третью среду января во всем мире отмечают необычный и молодой праздник – День музейного селфи. Суть его в том, чтобы прийти в музей в своем городе, сделать селфи в его зале или с его экспонатом и выложить фото в социальные сети. Цель этого флешмоба благородная – привлечь в выставочные залы посетителей, показать и напомнить, как интересно и познавательно можно провести время в городских музея.Не останутся в стороне и музеи Самары. Напомним, какие экспозиции и выставки ждут горожан в январе 2021 года.Самарский областной краеведческий музей им. АлабинаСамара, ул. Ленинская, 142.В музее можно посмотреть основную экспозицию, которая рассказывает об истории нашего края – от самых древних времен, когда здесь обитали доисторические животные, до космической эры. И сфотографироваться с экспонатами. Кстати, в январе здесь работает выставка «Бэнкси и уличное искусство». Не упустите возможность посетить ее.Самарский музей-квартира семьи УльяновыхСамара, ул. Ленина, 131.Здесь можно посмотреть, как жила семья будущего вождя революции В.И. Ульянова в Самаре в 1890-1893 годах. И посетить выставку «Кукла как искусство».Дом-музей М.В.ФрунзеСамара, ул. Фрунзе, 114.В музее революционного полководца посетителей ждут на постоянную экспозицию и выставки «Фрунзе на Южном фронте» и «Охота красных командиров».Самарский музей МодернаСамара, ул. Фрунзе, 159.Есть возможность прогуляться по самому красивому и необычному старинному особняку нашего города и посетить несколько выставок: «Старинная японская фотография», выставку скульптора «Стихии Анны Голубкиной», «Бремя модерна» и «Из окна».Исторический парк «Россия – Моя история»Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК «Гудок», 3-й этаж.Этот мультимедийный комплекс представляет всю историю нашей страны с древнейших времен до наших дней. Буквально вчера здесь открылась новая экспозиция «От великих потрясений – к Великой Победе». Приходите посмотреть и сделать селфи.Самарский областной художественный музейСамара, ул. Куйбышева, 92.Художественный музей приглашает в свои залы и позволяет сделать селфи с любым экспонатом. А увидеть здесь можно шедевры живописи и прикладного искусства от древнерусских икон и филигранной китайской вышивки до картин художников передвижников и авангардистов. Работает выставка современных художников под названием «Поиски равновесия».Музей «Детская картинная галерея»Самара, ул. Куйбышева, 139.Музей находится в одном из самых удивительных старинных зданий Самары - особняке купца Ивана Андреевича Клодта - памятнике архитектуры РФ - теремке (как называют его самарцы), построенном в стиле немецкого ренессанса. Можно осмотреть интерьеры особняка и выставку детского творчества «От пещерного льва до кота Василия».Самарский литературный музей – дом Алексея ТолстогоСамара, ул. Фрунзе, 155.На День музейного селфи в Самаре можно побывать в уютной городской усадьбе второй половины XIX века, где в юности жил писатель Алексей Николаевич Толстой, и сделать интересные фото.Музей Эльдара РязановаСамара, ул. Фрунзе, 120.Здесь жил в эвакуации будущий знаменитый режиссер-комедиограф, здесь собраны вещи, которые помнят о нем и воспоминания его друзей и коллег – актеров, сценаристов, режиссеров. Музей регулярно проводить экскурсии по рязановским местам Самары, устраивает интересные лекции по искусству кинематографии.Музей «Самара Космическая»Самара, проспект Ленина, 21.Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» - туристический бренд Самарской области. Главная достопримечательность музея — легендарная ракета-носитель «Союз» — это единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель в собранном виде. В залах музея – вся история освоения космоса в нашей стране, от полета Гагарина до последних научных разработок, связанных с космосом.