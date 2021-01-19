Участники кадрового проекта \\"Федеральный ПолитСтартап\\" пройдут четырехдневный интенсив с лекциями, семинарами и практическими занятиями. Во вторник, 19 января, стартовал обучающий модуль \\"Политический лидер\\". В нем принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого семи тысяч подавших заявки на участие в \\"Федеральном ПолитСтартапе\\". Они представляют 15 регионов страны.Средний возраст участников проекта, прошедших отбор, составляет 38 лет. Самому молодому сейчас 20 лет (на момент проведения предварительного голосования исполнится 21 год), а самому старшему — 57 лет. Около четверти из участников женщины. Из 200 человек, вошедших в «Федеральный ПолитСтартап», 134 являются депутатами различного уровня. Свои силы в политике на федеральном уровне готовы испытать учителя, врачи, волонтеры и общественники. Значимым критерием для вхождения в проект стал опыт общественной и благотворительной деятельности, а также волонтерства.Как рассказал координатор \\"ПолитСтартапа\\" в Самарской области Дмитрий Квашин, проект уже подготовил для региона более сотни активных общественников. В прошлом году 50 участников проекта приняли участие в партийном праймериз на муниципальных выборах, а половина из них стали депутатами различного уровня.\\"В этом году в \\"Федеральный ПолитСтартап\\" от нашего региона зарегистрировались более 80 человек. Нам очень важно, чтобы в политику приходили новые лица. Не важна профессия и сфера деятельности. Самое главное – это желание помогать людям, решать их проблемы. Только такие кандидаты востребованы\\", — считает Дмитрий Квашин.По результатам обучения из двухсот человек, дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, которых наставники будут консультировать в ходе предварительного голосования.