В Тольяттинской городской больнице №5 произошел порыв трубы теплоснабжения в понедельник вечером. Об этом говорится на сайте Медгородка.Тольяттинская больница одна из первых стала оказывать помощь пациентам с коронавирусом, развернуто более 1,4 тыс. коек.В 17:30 специалисты получили доступ в коллектор, чтобы заменить поврежденный участок трубопровода протяженностью 1 метр. В 20:30 порыв локализовали, в 23:30 теплоснабжение Медгородка восстановили.Как сообщают в Медгородке, городская администрация, предприятия Тольятти и жители города предоставляли больнице электрообогреватели и тепловые пушки. Энергетики разместили оборудование в отделениях, где тепло необходимо больше всего, например, в реанимационном и детском отделениях.