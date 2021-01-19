В Самарской области команда \\"Молодежки ОНФ\\" в преддверии Всемирного дня снега провели акцию \\"Чемпион двора\\", во время которой устраивали для ребят игры на скорость, командообразование и смекалку.\\"Здорово, когда есть возможность вот так провести праздник двора. Посмотрите сколько улыбок, счастья на лицах детей. Очень здорово, что есть такая прекрасная команда \\"Молодежка ОНФ\\" в Самарской области, которая старается детей согреть своим теплом и заботой. Именно такими мероприятиями мы даем возможность понять детям, как здорово отложить телефон в сторону и просто с друзьями провести время на свежем воздухе\\", - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин.Всемирный день снега, или международный день зимних видов спорта отмечается в предпоследнее воскресенье января. Праздник был придуман в 2012-м году с целью привлечения внимания к горнолыжным курортам, где после новогодних праздников значительно снижается количество посетителей. В России праздник отмечается народными гуляниями, игрой в снежки, катанием на лыжах и санках.