Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал преждевременным решение о введении платных парковок в Самаре.Глава региона поручил министру транспорта области Ивану Пивкину совместно с руководством Самары и Тольятти доработать транспортную схему Самарско-Тольяттинской агломерации. \\"Прежде всего, нужно все подготовить, а не будоражить людей. До принятия необходимых решений и мер по развитию транспортной инфраструктуры, общественных перевозок, территорий комплексного жилищного строительства, считаю, говорить о введении платных парковок в Самаре преждевременно\\", - сказал губернатор.Предполагается, что платные парковки начнут действовать уже в текущем году в четырех районах города. Стоимость часа парковки составит от 45 до 65 рублей.Самарцы оказались недовольны такой перспективой и выступили резко против этого решения. В городе прошли одиночные пикеты и начался сбор подписей против введения платных парковок.Депутаты самарской губернской думы разработали законопроект, в котором предлагается не штрафовать водителей за неоплату парковки. Высказывался о платных парковках и депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, который считает решение поспешным и непроработанным, назвав такую перспективу \\"изъятием денег у самарцев непонятно за что\\".