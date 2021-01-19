Определились победители регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей \\"Серебряный Лучник – Самара\\".В 2020-м на соискание региональной премии было представлено 48 проектов. Самыми многочисленными оказались работы в номинации \\"Корпоративные коммуникации\\" и в новой категории, введенной в этом году - \\"Антикризисные коммуникации в период пандемии\\".\\"Когда мы приступили к сбору проектов, было опасение, что сложности 2020 года приведут к существенному снижению количества участников. Все произошло с точностью до наоборот: в \\"Лучнике\\" приняло участие большее число проектов, чем в прошлые годы. 75-летие Победы и пандемия стали главными проектными темами, что предсказуемо, поскольку именно эти события во многом определяли информационную повестку года\\", – рассказала Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций \\"ПРАТОН\\", исполнительный директор премии \\"Серебряный Лучник – Самара\\".Трансляция церемонии награждения победителей и презентация лучших проектовсостоится 29 января и начнется в 14:00 в прямом эфире канала \\"Самара 24\\". Тогда же победители представят свои проекты. Посмотреть церемонию можно будет также, присоединившись к мероприятию через ZOOM.\\"Комсомольская правда - Самара\\" является информационным партнером премии.