В Самарской области на начало 2021 года зафиксировано 40 880 безработных, уровень безработицы составляет 2,4%.Эти показатели сходны с данными на конец прошлого года, когда в регионе было порядка 43 тыс. безработных. Наибольший уровень безработицы по ходу ушедшего года была в сентябре, когда работу искали более 70 тыс. человек. Это было связано с нестабильной ситуацией в целом, когда многие компании испытывали сложности из-за действующих ограничений.В настоящее время в Самарской области представлено около 30 тыс. вакансий. Также соискателям предлагаются заняться общественной и временной работой, переобучиться или получить дополнительное образование. Кроме того, безработным предлагают помощь психологов, которые помогут определиться с оптимальным видом занятости.