19 января 2021 года все православные люди отмечают Крещение. Праздник не прошел и мимо преступников, ныне отбывающих наказание. Так, традиционно окунались в прорубь и в исправительной колонии строгого режима № 6, расположенной в поселке Управленческом.- Осужденные устроили купель на территории колонии и купались в ней не только ночью, как положено, но и в дневное время. Также они приходили молиться в церковь, расположенную на территории ИК, - передает корреспондент \\"КП-Самара\\" с места событий.Напомним, что традиционные купания на крещение в Самаре в 2021 году прошли на Полевом спуске. Репортаж с места событий смотрите на samara.kp.ru.