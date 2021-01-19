В Самаре во вторник вечером, 19 января, 10-балльные пробки.В соответствии с сервисом \\"Яндекс.Пробки\\", в городе затруднено движение на улице Ново-Садовой от ТЦ \\"Апельсин\\" до пересечения с Осипенко. Сложно проехать по многим участкам Московского шоссе, особенно на пересечениях с проспектом Кирова и Ново-Вокзальной.Традиционные заторы на Авроре и Южном шоссе и в Куйбышевском районе в направлении Южного города.Ситуация осложняется большим количеством ДТП на самых загруженных улицах. Кроме того, сейчас проезжая часть значительно сужена из-за большого количества снега в городе. Качество уборки снега в Самаре проверяет прокуратура.