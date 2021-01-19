«Крылья Советов» одержали вторую победу подряд в контрольных матчах на сборах в турецком Белеке и снова забили четыре мяча. Самарцы обыграли песчанокопскую «Чайку» 4:3.Счет в матче открыл 20-летний полузащитник «Крыльев» Владислав Тюрин. Сделал он это уже на третьей минуте. Однако «Чайка» не только отыгралась, но и вышла вперед. Второй мяч у команды из Ростовской области забил прекрасно известный самарским болельщикам Алан Чочиев.После этого «Крылья» выдали серию из трех забитых мячей. По очереди вратаря «Чайки» огорчали Антон Зиньковский (с пенальти), находящийся на просмотре Дмитрий Прищепа и Дмитрий Комбаров. Сил у песчанокопской команды хватило только на то, чтобы отквитать один гол – 4:3 в пользу «КС».Следующий контрольный матч самарцы проведут в четверг, 21 января, против софийской «Славии», которую возглавляет Александр Тарханов.