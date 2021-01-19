В 2021-м году в Самаре не будут делать платные парковки. Об этом стало известно во время совещания по развитию строительной отрасли региона, которое прошло в правительстве Самарской области.В ходе совещания глава Самары Елена Лапушкина сообщила, что вопрос внедрения платных парковок перспективный и точно не будет решаться в этом году.Ранее сообщалось, что в четырех районах города платные парковки начнут действовать уже в этом году. Против этого решения выступили жители региона, к региональной власти обращались с просьбой отложить это решение.О перспективе платных парковок категорично высказался губернатор Дмитрий Азаров. «Принятие такого решения возможно только тогда, когда ситуация тщательно проанализирована и реализованы решения, связанные с альтернативными парковками, строительством новых парковок, в том числе при возведении многоквартирных домов, объектов социальной инфраструктуры, и самое главное – приняты действенные меры по развитию общественных перевозок. Вы объявили громко о планах по введению платных парковок, получается, это все сделано?» - обратился глава региона к Елене Лапушкиной.