Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал работу глав городов и районов региона за работу по вводу жилья.По данным регионального правительства, в прошлом году в регионе сдано 1,4 млн кв. метров жилья, что составило 98% от планируемых показателей. Не были выполнены планы в Самаре и Кинель-Черкасском районе. В Самаре ввели в эксплуатацию 464,6 тыс. кв. метров жилья при планах в 594,8 тыс., в Кинель-Черкасском районе планировали сдать 23,4 тыс. кв. метров, однако, построили на 4% меньше.«Меня зачастую сильно удивляет отношение глав муниципальных образований к этому вопросу. Их погруженность в строительную отрасль, создание условий для ее развития на территории того или иного муниципального образования, недостаточная. Всегда за это отвечал глава муниципального образования. Сейчас у меня ощущение, что многие главы муниципальных образований хотят переложить и этот вопрос на решение областного правительства. Коллеги, так не будет! Главы, которые будут так к этому относиться, будут уходить на другую работу. Сегодня ввод жилья – это показатель верхнего уровня и спрос будет очень жесткий», - сказал Азаров