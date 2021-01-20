Синоптики рассказали, когда в Самаре потеплеет после морозных деньков. Еще в ночь с четверга на пятницу температура достигнет -25 градусов, будет идти небольшой снег. А вот уже в пятницу значительно потеплеет: до -7 - 12 градусов.Кстати, столь резкий перепад температуры - не самая лучшая ситуация, как отмечают врачи,от этого у многих метеозависимых людей бывают скачки давления и головные боли.При этом будет идти небольшой снег и будет достаточно облачно.- С перестройкой в средней тропосфере ведущих потоков на юго-западные, ожидается ослабление морозов и более интенсивные осадки, - рассказали синоптики.Пока что неизвестно, какой будет погода на выходные, но скорее всего теплая погода сохранится и еще на несколько дней.