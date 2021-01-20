В Куйбышевском районе Самары на ближайшие годы запланировали масштабное строительство автодорог. Проект программы по стимулированию жилищного строительства сейчас проходит процедуру согласования.Как следует из внесенных изменений в проект постановления администрации Самары, жители Волгаря через несколько лет могут ездить по новым автомобильным дорогам. Строительство предполагается финансировать из городского, областного и федерального бюджетов.В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 475 метров дороги на улице Алексея Росовского. Стоимость сметы предварительно оценивается в 71 миллион рублей. Также в программе указано строительство еще одного дорожного полотна на 475 метров в Куйбышевском районе на 3 очереди 1 комплекса.В 2023 году в Волгаре появятся новые автодороги на улице Архитекторов Щербачевых и на улице Петра Алабина. Интересно, что улицы Росовского и Щербачевых уже есть на картах Волгаря, а вот улицу Петра Алабина еще нет. Это значит, что в 2023 году в Куйбышевском районе Самары появится новая улица с дорожным покрытием, длина которой составит 1030 метров.Также в документе указано о начале строительства в 2022 году новой автодороги, которая соединит Московское шоссе и Ракитовское шоссе.