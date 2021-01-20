В районной прокуратуре города Тольятти взяли на особый контроль уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов». Как выяснилось, во время задержания злоумышленник совершил не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в сотрудника полиции.- К счастью, реализовать задуманное у преступника не получилось по независящим от него обстоятельствам, в связи с временной неисправностью оружия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.В настоящее время по данному инциденту проводится расследование, которое направлено на установление всех обстоятельств преступления. Ход следственных мероприятий взят на контроль прокуратурой Центрального района города Тольятти.