В департаменте городского хозяйства и экологии состоялось совещание под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Основным вопросом на обсуждении стало то, как происходит организация работы по очистке от снега не только на скатных кровлях, но и придомовых территориях в Самаре .Управляющие компании Самары отчитались по итогам устранения замечаний.- из 53 недостатков за сутки управляющими организациями полностью устранено более 2/3, еще по 4 адресам на момент проверки работы активно выполнялись. Динамика отслеживается непрерывно. Так, в целом по городу из 25,7 тысяч выходов из подъездов очищено 94%, а из почти 8 тысяч дворовых проездов - 82% , - сообщили коммунальщики.Однако, исходя из общего мониторинга состояния дворов Самары, власти города сделали вывод, что некоторые УК и ТСЖ провели уборку лишь частично, а на отдельных территориях работа выполняется неудовлетворительно. Данные о недобросовестных УК и ТСЖ направляются в надзорные ведомства.Что касается автомобильных дорог и тротуаров а Самаре, то за сутки на полигоны было вывезено более 12 тысяч тонн снега, а всего с начала сезона самарские полигоны пополнились на 340 тонн снежных масс. В прошедшие дни на улицах города работали 629 спецмашин и 514 дворников.