Стало известно, сколько денег требуется на строительство второй очереди метро в Самаре – от Хлебной площади до Центрального автовокзала. Об этом рассказали в областном минстрое.- По предварительным расчетам предварительная стоимость второй очереди метрополитена в Самаре может составить около 40 миллиардов рублей, - отметили в ведомстве.В минстрое рассказали, что проект планировки и межевания территории под строительство новой ветки метро уже разработан и утвержден в 2015 году. Длина второй ветки метро составляет чуть более девяти километров.Предполагается, что новая ветка метро начнется под Фрунзенским мостом на берегу Самарки. Здесь будет расположена станция «Хлебная площадь». Отсюда наземные пути будут вести к железнодорожному вокзалу на станцию «Вокзальная», которая разместится на месте старых пригородных касс. Далее поезда метро будут пересекать железнодорожные пути по специальной эстакаде и после ул.Мечникова уйдут под землю.Следующей станцией станет «Клиническая» на пересечении пр.Карла Маркса и ул.Владимирской, после нее поезда будут следовать под пр.Карла Маркса до ул.Гагарина и перейдет под Московское шоссе до Центрального автовокзала.Пересесть с первой ветки метро на вторую можно будет на ст.»Московская» - прямо над ней должна разместиться станция «Карла Маркса». Следующей станет «Революционая» на пересечении одноименной улицы с Ново-Московским шоссе. Завершится вторая ветка на станции «Орловская» около Центрального автовокзала.Разрабатывать проект строительства станций второй очереди собираются в три этапа. Правда, когда это будет сделано – пока непонятно.