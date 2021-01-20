Специалисты Центра международных связей Самарского государственного университета путей сообщения подготовили пакет документов по проекту создания Самарского транспортного института в Китае. Документы передадут в министерство образования КНР для утверждения. Самарский транспортный институт планируют открыть на базе Чжэнчжоунского инженерно-технического института (ЧИТИ) в провинции Хэнань. Соответствующее соглашение между СамГУПС и ЧИТИ было подписано в онлайн-формате 11 декабря 2020 года в присутствии президента Международной корпорации «Евразия» Фэн Яоу (Китай). Подписи под документом поставили ректор СамГУПС Иван Андрончев и проректор ЧИТИ Гань Юн. В тот же день было подписано положение о Самарском транспортном институте ЧИТИ.- Пакет необходимой документации включает в себя около 30 наименований документов, связанных с регистрацией нового вуза, выдачей лицензии на ведение образовательной деятельности, а также с программами обучения и специальностями, - пояснила директор ЦМС СамГУПС Александра Шабалина. - Утверждение и согласование пакета документов – длительный и трудоемкий процесс.После утверждения документов в министерстве образования Китайской Народной Республики в Чжэнчжоунском инженерно-техническом институте будет организована приемная кампания и открыт набор студентов по четырем специальностям: «Электрическое строительство и электротехника», «Информатика и вычислительная техника», «Технология транспортного процесса», «Строительство железнодорожных мостов и транспортных тоннелей». Занятия в новом вузе планируют начать уже этой осенью.После получения разрешения на открытие нового вуза в Китае в СамГУПС пройдет Летняя образовательная школа для студентов Самарского транспортного института.По словам ректора СамГУПСа Ивана Андрончева, сотрудничество с китайскими партнерами носит взаимовыгодный характер, позволяет укрепить двусторонние отношения между странами. Как отметил президент международной корпорации «Евразия» Фэн Яоу, министерством образования Китая 2021 год объявлен в стране Годом инноваций в образовании России и Китая и открытие Самарского транспортного института в провинции Хэнань станет хорошим фундаментом для реализации новых совместных проектов.